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Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине

Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине
13:54 Сегодня Телеграф

Группа ICU признана лучшей компанией Украины в сфере рынка капиталов и инвестиционного консалтинга (Best Capital Markets and Advisory firm) согласно рейтингу Private Banking and Wealth Management 2021, который составляет авторитетный международный журнал Euromoney.

Компания также заняла третье место в общей категории персонального банковского обслуживания (Best Private Banking Services Overall).

«ICU – активный участник украинского рынка капиталов уже более 15 лет и мы гордимся, что, по мнению клиентов и коллег, возглавляем его развитие. Прогресс финансового сектора имеет решающее значение для процветания нашей страны и демократии в целом. Мы рады быть частью истории успеха Украины и надеемся, что движение вперед будет продолжаться, несмотря на пандемию», – отметил соучредитель группы ICU Макар Пасенюк.

ICU

По словам соучредителя группы ICU Константина Стеценко, награда свидетельствует об успехе компании в упрощении доступа к рынку капиталов и предоставлении клиентам и партнерам креативных решений мирового уровня.

«Прекрасным примером является онлайн-платформа ICU Trade, запущенная в прошлом году. Она дает всем частным инвесторам в Украине возможность инвестировать в украинские государственные облигации в режиме реального времени всего за несколько кликов. Мы продолжим стремиться к диджитализации наших продуктов во всех секторах: брокерских услугах, управлении активами, инвестиционном консалтинге и венчурных инвестициях», – подчеркнул Константин Стеценко.

Победителей премии Euromoney выбирают профессионалы рынка со всего мира – частные и институциональные инвесторы, представители семейных офисов, глобальных банков и управляющие активами. Полный список призеров можно найти на сайте издания.

В 2020 году ICU получила престижные международные премии Global Banking & Finance Awards сразу в трех номинациях: «Лучший брокер», «Лучшая компания по управлению активами» и «Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью» в Украине. Группа также была признана «Лучшей компанией по управлению активами в Центральной и Восточной Европе» 2020 года по результатам опроса международного издания International Investor Magazine.

Справка.

ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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