Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России
ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России

Кайманский офшор заблокировал счета Укразализныци благодаря подписи замглавы НБУ Катерины Рожковой

Кайманский офшор заблокировал счета Укразализныци благодаря подписи замглавы НБУ Катерины Рожковой
10:34 Сегодня Телеграф Екатерина Рожкова (фото - liga.net)

Вчера государственные исполнители заблокировали все счета Укрзализныци, сообщают источники в госкорпорации.

Сделано это было по решению Верховного суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с АО "Украинская железная дорога" (УЗ) в пользу VR Global Partners, L.P. (VR). Верховный Суд подтвердил позицию судов низших инстанций и полностью отклонил кассационную жалобу УЗ. Решение не подлежит обжалованию, сообщает Интерфакс – Украина. 

Напомним, что VR, которая связана с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, вопреки законодательству в феврале 2019 года выкупила долг УЗ у российского Проминвестбанка за 123,55 млн долларов. Теперь VR надбавив пени и штрафы требует от госкорпорации уже 300 млн долларов. 

Разрешение на эту сделку подписано замглавы НБУ Катериной Рожковой, которая была гражданской женой председателя Проминвестбанка Андрея Рожка. Правоохранители увидели в этой сделке факт злоупотребления служебными полномочиями, нарушающими решение СНБО №126/2018 от 14.05.2018 «О применении и отмене персональных экономических и других ограничительных мерах». Однако Суд проигнорировал аргументы УЗ.

Стоит отметить, что из-за конфликта на востоке Украины, Укрзализныця понесла многомиллионные убытки, как непосредственно активов - сотен грузовых и пассажирских вагонов, так и доходов от пассажирских и грузовых перевозок из-за блокады восточного направления, которые так и не были возмещены. Учитывая, что железная дорога - это, в том числе, и вопрос национальной безопасности, то к долгам Укрзализныци должен быть особый государственный подход. 

Ранее в расследовании интернет-издания "Обозреватель" обнародовались документы, согласно которым Катерина Рожкова разрешала продавать ПИБ долги УЗ вопреки санкциям. «Проиграет в этой схеме государство, которое вынуждено будет дотировать свое предприятие. А еще простые украинцы, которые пользуются услугами "Укрзализници". В случае выплаты такого огромного долга роста стоимости перевозок избежать не удастся", - отмечали авторы публикации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 52

Все по теме:

Укрзализныця, Екатерина Рожкова, Катерина Рожкова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
05 "Опозорились на 7-й год войны": жители Луганска требуют трибунал для боевиков "ЛНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве
Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве
Как найти &quot;своего&quot; психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
Как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
&quot;Какой же Гуф мудак&quot;: сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
"Какой же Гуф мудак": сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь