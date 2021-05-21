Parimatch Украина – первый лицензированный организатор азартных игр в рядах Ukrainian Gambling Council

Генеральный директор ТОВ "Париматч" Наталья Гилевич и глава общественного объединения "Всеукраинский Совет Гемблинга" (Ukrainian Gambling Council), Антон Кучухидзе, подписали документы о членстве.

Parimatch – всемирно известный бренд по спортивному беттингу. Одна из самых популярных инновационных онлайн платформ для ставок в Европе и мире. Бренд Parimatch был основан в Киеве в 1994 году. Parimatch Украина является частью глобального холдинга и крупнейшим меценатом спорта в Украине.

Ukrainian Gambling Council (Всеукраинский Совет Гемблинга) приветствует в лице Parimatch Украина первого в своих рядах организатора азартных игр.

Комментируя вступление первой лицензированной беттинговой компании страны, глава UGC, Антон Кучухидзе, подчеркнул: "Я очень рад, что первой лицензированной компанией, которая вступила в UGC, является Parimatch Украина. По состоянию на сегодня, это компания, которая оплатила государству самый большой лицензионный платеж – безусловно, это колоссальный вклад и в государственный бюджет, и в развитие сферы гемблинга в целом. Уверен, что примеру данной компании последуют и другие. Я рад, что Parimatch приняла решение поддерживать нас в задаче объединениях тех, кто заинтересован в развитии игорной индустрии в Украине, в установлении прозрачности и прогнозируемости на рынке азарта, в том, чтобы лучшие практики ответственной игры появлялись для пользователей в Украине. Сегодня в рамках UGC я вижу условия для долгой успешной и плодотворной работы во благо всего рынка, и от лица всех членов организации приветствую Наталью и ее украинскую команду Parimatch."

Ukrainian Gambling Council (Всеукраинский Совет Гемблинга) – это общественная организация, главными целями которой являются формирование эффективного механизма для диалога между государством и лицензированными организаторами азартных игр, а также содействие созданию позитивного имиджа игорному рынку в Украине. UGC уже зарекомендовал себя как системный открытый орган, главными принципами для которого является открытость, профессионализм и демократичность. Своими первыми шагами UGC показывает, что объединение будет платформой для всего рынка и экспертов, которые хотят вносить свой вклад в развитие игорного бизнеса в Украине.

Наталья Гилевич – генеральный директор ТОВ "Париматч" так прокомментировала вступление в UGC: "Мы осознаем уровень ответственности первой и пока единственной беттинговой компании, получившей лицензию в Украине. Мы готовы и далее содействовать государству в строительстве транспарентного и справедливого рынка азартных игр. Нашей первостепенной задачей мы видим заботу о том, чтобы этот вид досуга был безраздельно связан с принципами ответственной игры, а Parimatch ассоциировался исключительно с честным, открытым и надежным бизнесом. Бренд Parimatch стал первопроходцем, за которым внимательно следили остальные, чтобы затем пойти по его стопам".

Среди других членов организации на сегодня также профильные ассоциации букмекеров, игровых автоматов, единственное профильное печатное издание — журнал "Азарт", ассоциации профессионалов в сфере гемблинга, IT и онлайн-систем мониторинга. Ожидается вступление и других лицензированных организаторов азартных игр, с некоторыми из них уже есть предварительная договоренность, а с другими идет процесс переговоров.

Глава UGC, Антон Кучухидзе, является заместителем Главы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.