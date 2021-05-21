Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)
Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)
Маленькой девочке пересадили кожу с бедра, чтобы закрыть рану от укуса гадюки (фото)
Маленькой девочке пересадили кожу с бедра, чтобы закрыть рану от укуса гадюки (фото)
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма
В Украине собрали деньги на самый дорогой укол в мире: Диму удастся спасти (видео)
В Украине собрали деньги на самый дорогой укол в мире: Диму удастся спасти (видео)

Parimatch Украина – первый лицензированный организатор азартных игр в рядах Ukrainian Gambling Council

Parimatch Украина – первый лицензированный организатор азартных игр в рядах Ukrainian Gambling Council
15:32 Сегодня Телеграф

Генеральный директор ТОВ "Париматч" Наталья Гилевич и глава общественного объединения "Всеукраинский Совет Гемблинга" (Ukrainian Gambling Council), Антон Кучухидзе, подписали документы о членстве.

Parimatch – всемирно известный бренд по спортивному беттингу. Одна из самых популярных инновационных онлайн платформ для ставок в Европе и мире. Бренд Parimatch был основан в Киеве в 1994 году. Parimatch Украина является частью глобального холдинга и крупнейшим меценатом спорта в Украине.

Ukrainian Gambling Council (Всеукраинский Совет Гемблинга) приветствует в лице Parimatch Украина первого в своих рядах организатора азартных игр.

Комментируя вступление первой лицензированной беттинговой компании страны, глава UGC, Антон Кучухидзе, подчеркнул: "Я очень рад, что первой лицензированной компанией, которая вступила в UGC, является Parimatch Украина. По состоянию на сегодня, это компания, которая оплатила государству самый большой лицензионный платеж – безусловно, это колоссальный вклад и в государственный бюджет, и в развитие сферы гемблинга в целом. Уверен, что примеру данной компании последуют и другие. Я рад, что Parimatch приняла решение поддерживать нас в задаче объединениях тех, кто заинтересован в развитии игорной индустрии в Украине, в установлении прозрачности и прогнозируемости на рынке азарта, в том, чтобы лучшие практики ответственной игры появлялись для пользователей в Украине. Сегодня в рамках UGC я вижу условия для долгой успешной и плодотворной работы во благо всего рынка, и от лица всех членов организации приветствую Наталью и ее украинскую команду Parimatch."

Ukrainian Gambling Council (Всеукраинский Совет Гемблинга) – это общественная организация, главными целями которой являются формирование эффективного механизма для диалога между государством и лицензированными организаторами азартных игр, а также содействие созданию позитивного имиджа игорному рынку в Украине. UGC уже зарекомендовал себя как системный открытый орган, главными принципами для которого является открытость, профессионализм и демократичность. Своими первыми шагами UGC показывает, что объединение будет платформой для всего рынка и экспертов, которые хотят вносить свой вклад в развитие игорного бизнеса в Украине.

Наталья Гилевич – генеральный директор ТОВ "Париматч" так прокомментировала вступление в UGC: "Мы осознаем уровень ответственности первой и пока единственной беттинговой компании, получившей лицензию в Украине. Мы готовы и далее содействовать государству в строительстве транспарентного и справедливого рынка азартных игр. Нашей первостепенной задачей мы видим заботу о том, чтобы этот вид досуга был безраздельно связан с принципами ответственной игры, а Parimatch ассоциировался исключительно с честным, открытым и надежным бизнесом. Бренд Parimatch стал первопроходцем, за которым внимательно следили остальные, чтобы затем пойти по его стопам".

Среди других членов организации на сегодня также профильные ассоциации букмекеров, игровых автоматов, единственное профильное печатное издание — журнал "Азарт", ассоциации профессионалов в сфере гемблинга, IT и онлайн-систем мониторинга. Ожидается вступление и других лицензированных организаторов азартных игр, с некоторыми из них уже есть предварительная договоренность, а с другими идет процесс переговоров.

Глава UGC, Антон Кучухидзе, является заместителем Главы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 277

Все по теме:

Букмекеры, Parimatch Украина, Беттинг, Гемблинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России
02 "Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
03 "Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"
04 Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
05 Бьют рекорды по просмотрам в YouTube: как выступили представительницы Сербии на "Евровидении-2021" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зато в &quot;родной гавани&quot;: в Севастополе важный городской перевозчик оказался по уши в долгах
Зато в "родной гавани": в Севастополе важный городской перевозчик оказался по уши в долгах
Каждый седьмой украинец до сих пор считает беглого Януковича лучшим президентом (инфографика)
Каждый седьмой украинец до сих пор считает беглого Януковича лучшим президентом (инфографика)
Тука про идею Зеленского о референдуме по Донбассу: &quot;Это просто болтовня для пиара&quot;
Тука про идею Зеленского о референдуме по Донбассу: "Это просто болтовня для пиара"
&quot;Мои глаза, мои глаза&quot;: фаны высказались о новом фото 51-летнего Мэттью Перри
"Мои глаза, мои глаза": фаны высказались о новом фото 51-летнего Мэттью Перри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь