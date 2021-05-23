Война создала в Украине рынок дронов и в ней ещё есть пустые ниши

В Украине остается огромный спрос на различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а на рынке остаются незанятые ниши.

Об этом рассказал "Телеграфу" генеральный директор Spaitech Павел Грозов. Его компания производит дроны двойного назначения, одинаково затребованные как в зоне ООС, так и в аграрном комплексе.

"Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов. Первые аппараты были аматорскими – просто пенопластовая модель с примотанной изолентой камерой GoPro", - сказал он, добавив, что ситуация сильно изменилась уже за 2-3 года, когда около десятка компаний начали выпуск современных БПЛА.

По словам Грозова, оценить емкость рынка очень сложно, поскольку ситуация динамична и постоянно меняется. При этом, каждая компания заняла свою специфическую нишу, а незанятой остается лишь ниша ударных беспилотников.

Грозов говорит, что его компания начинала без стартового капитала, но тем, кто желает с ноля наладить масштабное производство, стоит быть готовыми к тому, что понадобится около 20-30 миллионов долларов инвестиций.

"С другой стороны, можно закупить какие-нибудь самые дешевые китайские модели – это пара десятков тысяч долларов, и сразу начать оказывать услуги. Так можно войти в сферу, начать свой бизнес, а потом масштабировать его, наладив собственное производство под конкретных заказчиков", - сказал он.

Он рекомендует позаботиться о том, чтобы уже на начальном этапе создания компании был четкий бизнес-план, а также составить план доходов и расходов хотя бы на год вперед.

Глава Spaitech указывает, что делать более долгосрочные прогнозы весьма сложно, поскольку серьезные заказы могут исполняться несколько лет, а инвесторы опасаются вкладывать свои деньги в долгосрочные проекты в Украине.

"Мой совет тем, кто хочет войти в эту сферу – сначала найдите заказчика, а потом запускайте компанию", - сказал он.

По его словам, необходимо начать с конечного пользователя и его потребностей, а уже потом стоит переходить к производству продукта. Понимание специализации БПЛА станет большим плюсом на начальном этапе.

"На то, чтобы это понять, нам понадобилось 2 года жизни компании и много неудачных попыток продать то, на что нет спроса", - отметил Грозов.

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