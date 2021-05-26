Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды": кто он и что о нём известно

Генеральный директор группы компаний Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем интернет-издания "Украинская правда". Соглашение о том, что Dragon Capital стала владельцем 100% корпоративных прав на издание и всех его активов, заключили редактор-основатель "УП" Алена Притула и Фиала.

Об этом сообщает на своем сайте в среду, 26 мая, само интернет-издание "Украинская правда".

"Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений. Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Еленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя", - говорится в заметке.

При этом редакция новостного сайта "НВ", другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital, продолжит свою работу совершенно независимо от редакции "УП".

"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды", - цитирует издание Фиалу.

Как пишет "Украинская правда", Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

"Богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру УП помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке", - говорится в заметке.

(фото с сайта Dragon Capital)

Томаш Фиала (чеш. Tomáš Fiala) родился 13 мая 1974 года в Брно, Чехия. В 1993-1996 годах учился в Пражском университете экономики, факультет международной торговли. Владеет чешким, английским, немецким, русским, украинским (начальный уровень) языками.

В 1994 году, параллельно с учебой в университете, Фиала начал карьеру инвестиционного банкира в Bayerische Vereinsbank в Праге.

В 1994-1995 годы - работал в пражском офисе Wood & Company (аналитик, анализ приватизационных процессов в Чехии, Словакии и Польше). 1995-1998 годы - директор украинского офиса инвестиционной компании Wood & Company. С 1998 по-2000 годы - работал в варшавском офисе Wood & Company.

В 2000 году основал с партнерами и стал генеральным директором инвестиционной компании Dragon Capital, офисы которой находятся в Украине и на Кипре. В 2016-2018гг Dragon Capital с европейскими и американскими партнерами инвестировала в недвижимость Украины порядка $400 млн. Инвестиционным партнером Фиалы в рамках компании, среди прочих, является американский финансист Джордж Сорос.

В 2014 году - основал еженедельное издание "Новое время", а также новостной сайт НВ и Радио НВ.

Фиала входит в Совет директоров нескольких компаний, в том числе фонда Dragon-Ukrainian Properties & Development plc, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже.

С октября 2016 года избран членом правления украинского подразделения всемирной антикоррупционной организации "Transparency International Украина".

В октябре 2020 года был избран в совет директоров "Киевской Школы Экономики".

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