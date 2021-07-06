Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси

Китайский оператор такси и каршеринга DiDi анонсировал начало работы в Украине.

У компании уже есть украиноязычный сайт.

В связи с этим компания уже набирает на работу таксистов, обещая им комиссию за перевозку лишь в 12%.

Компания DiDi, появившаяся в результате слияния компаний DiDi и Kuaidi, является крупнейшим сервисом такси в Китае. Его услугами в стране пользуются более 450 миллионов человек.

Кроме того, компания имеет филиалы в Азии, Европе, Австралии и Латинской Америке.

В Украине компании предстоит составить конкуренцию службам такси Uber и Bolt, которые в июле подняли цены на услуги.

Как сообщалось ранее, в Украине вновь заговорили о запуске платных дорог. "Телеграф" разобрался в том, воплотит ли Мининфраструктуры эту задумку в реальность или это, как и ранее, "останется на бумаге".