Скачать
Вторник, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате
США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате

Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси

Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Китайский оператор такси и каршеринга DiDi анонсировал начало работы в Украине. 

У компании уже есть украиноязычный сайт

В связи с этим компания уже набирает на работу таксистов, обещая им комиссию за перевозку лишь в 12%. 

Компания DiDi, появившаяся в результате слияния компаний DiDi и Kuaidi, является крупнейшим сервисом такси в Китае. Его услугами в стране пользуются более 450 миллионов человек. 

Кроме того, компания имеет филиалы в Азии, Европе, Австралии и Латинской Америке. 

В Украине компании предстоит составить конкуренцию службам такси Uber и Bolt, которые в июле подняли цены на услуги. 

Как сообщалось ранее, в Украине вновь заговорили о запуске платных дорог. "Телеграф" разобрался в том, воплотит ли Мининфраструктуры эту задумку в реальность или это, как и ранее, "останется на бумаге".  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 262

Все по теме:

Украина, Китай, Такси, DiDi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потасовка в метро Киева: здоровый мужик шлепнул девушку пониже спины и получил от нее и ее подруг (видео)
02 "Это фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе сравнил Олю Полякову с Сергеем Зверевым
03 "Сильно пригорело?": Оля Полякова отреагировала на критику Меладзе в свой адрес
04 Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко
05 Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину
Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину
Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос
Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос
Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?
Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь