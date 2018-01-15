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Кабмин назначил нового и.о. главы правления ГПЗКУ

Минагрополитики
12:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабмин назначил нового и.о. главы правления Государственной зерновой корпорации.

Кабинет министров Украины назначил Ирину Марченко исполняющей обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), вместо Дмитрия Гавриша.

Соответствующее распоряжение от 11 января 2018 года №9-р опубликовано на правительственном портале.

"Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о назначении Ирины Александровны Марченко исполняющей обязанности председателя правления Публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Марченко с 2007 по 2017 год работала в яичном холдинге "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка. Последние четыре года была генеральным директором этой компании.

Как сообщалось, 11 января 2018 года и. о. председателя правления ГПЗКУ Дмитрий Гавриш после четырех месяцев работы в этой должности заявил о своем увольнении по собственному желанию.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год

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Новости Бизнеса, Государственная зерновая корпорация, Дмитрий Гавриш, Кабмин, Минагрополитики, Назначение, Украина.
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