Что необходимо знать о штрафах, связанных с налогом на недвижимость

Физлицо освобождается от штрафа за несвоевременную уплату налога на недвижимое имущество, если налоговая поздно направила уведомление о его уплате.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№2245-VIII), сообщается на сайте Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Установлено, что если налоговый орган в установленный НКУ срок не направил физическому лицу уведомления-решения на уплату налога на недвижимое имущество, такое физическое лицо освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2018 году нужно будет платить налог на недвижимость за 2017-й год, ставка которого будет привязана к повышенной минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в 3 тыс. 200 грн.