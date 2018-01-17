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Что необходимо знать о штрафах, связанных с налогом на недвижимость

Недвижимость
00:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Если ГФС не сообщила вовремя физлицу о штрафе, тогда физлицо не несет ответственность за несвоевременную уплату налогового обязательства.

Физлицо освобождается от штрафа за несвоевременную уплату налога на недвижимое имущество, если налоговая поздно направила уведомление о его уплате.

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Об этом говорится в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№2245-VIII), сообщается на сайте Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

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"Установлено, что если налоговый орган в установленный НКУ срок не направил физическому лицу уведомления-решения на уплату налога на недвижимое имущество, такое физическое лицо освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в 2018 году нужно будет платить налог на недвижимость за 2017-й год, ставка которого будет привязана к повышенной минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в 3 тыс. 200 грн.

 

 

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