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Закон об установке газовых счетчиков обнародован

Счетчик газа
12:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: dpgor.104.ua

Новости Бизнеса: Закон о порядке установки счетчиков потребителям природного газа" обнародован и с 19 января 2018 года вступает в силу.

Закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков потребителям природного газа" обнародован. Публикация закона размещена в №12 издания от 18 января 2018 года.

В соответствии с заключительными положениями, данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть - 19 января 2018 года.

Согласно закону, предельная дата установления индивидуальных счетчиков газа потребителям перенесена с начала 2018 года на 1 января 2021 года. Закон запрещает прекращение поставки газа в дом, если его совладельцы отказались от общедомового счетчика.

Законом также определено, что установление индивидуальных счетчиков будет происходить за счет средств местных бюджетов.

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Кроме того, потребителям, которые самостоятельно установили прибор учета газа в течение 2018 года, его стоимость будут компенсировать в течение 12 месяцев. Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установление индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа - физических лиц (населения) должны быть установлены Кабинетом министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Как известно, проект указанного закона находился в Верховной Раде с января 2017 года. Депутаты приняли данный закон 21 декабря 2017 года.

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Новости Бизнеса, Закон, Порядок установки счетчиков, Потребители, Природный газ.
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