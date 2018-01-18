Закон об установке газовых счетчиков обнародован

Закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков потребителям природного газа" обнародован. Публикация закона размещена в №12 издания от 18 января 2018 года.

В соответствии с заключительными положениями, данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть - 19 января 2018 года.

Согласно закону, предельная дата установления индивидуальных счетчиков газа потребителям перенесена с начала 2018 года на 1 января 2021 года. Закон запрещает прекращение поставки газа в дом, если его совладельцы отказались от общедомового счетчика.

Законом также определено, что установление индивидуальных счетчиков будет происходить за счет средств местных бюджетов.

Кроме того, потребителям, которые самостоятельно установили прибор учета газа в течение 2018 года, его стоимость будут компенсировать в течение 12 месяцев. Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установление индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа - физических лиц (населения) должны быть установлены Кабинетом министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Как известно, проект указанного закона находился в Верховной Раде с января 2017 года. Депутаты приняли данный закон 21 декабря 2017 года.