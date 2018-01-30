Монетизация субсидий: выплаты могут остановить по всей Украине
Новости Бизнеса: Минфин должен немедленно откорректировать новый механизм возмещения льгот и субсидий предприятиям ЖКХ.
Начальный этап монетизации субсидий в Украине может провалиться из-за противоречивых решения Министерства финансов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
В ведомстве отметили, что Минфин должен немедленно откорректировать новый механизм возмещения льгот и субсидий предприятиям ЖКХ, ОСМД / ЖСК, предоставленных населению на оплату ЖКУ.
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Проблема возникла из-за того, что новый механизм выплаты субсидий, введенный в действие приказом Минфина, "фактически заблокировал расчеты по всей Украине". Поэтому Минфин должен немедленно откорректировать приказ, чтобы разблокировать расчеты в Госказначействе.
Предприятия отрасли, ОСМД / ЖСК не должны становиться заложниками ситуации – в этом заключается принципиальная позиция Минрегиона,– отметили в пресс-службе.