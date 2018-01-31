Кабмин решил передать земли объединенным общинам

Кабинет Министров Украины принял решение о передаче объединенным территориальным общинам в коммунальную собственность земли. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Мы нашли механизмы передачи объединенным территориальным общинам всех земель в собственность ... Почти 700 ОТГ мы должны передать полноценно землю, чтобы они ею полноценно управляли. Пока на парламентской дискуссии не найден орешение, мы нашли правительственное решение. Речь идет о том, что Госгеокадастр совместно с ОТГ отведет эту землю и передаст ее в собственность общинам. И эту работу нужно начать и завершить в 2018 году. Сделать все проекты, все сделать так как необходимо", - подчеркнул Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время обсуждения этот вопроса.

По его словам, также нужно, чтобы каждый областной Госгеокадастр заключил с каждой теритриальной общиной с определением четких сроков передачи земли.

В свою очередь, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк добавил, что в рамках действующего законодательства, найден механизм передачи государственной сельскохозяйственной земли в коммунальную собственность ОТО.

Он уточнил, что 665 объединенных территориальных общин, которые уже созданы, получат в собственность приблизительно 760 тыс. га земли.

М.Мартынюк также объяснил алгоритм передачи земли общинам. В частности, по его словам, он состоит из четырех этапов.

Первое, это направление ходатайства общества в соответствующее областное управление Госгеокадастра. Далее происходит инвентаризация тех земель в границах ОТГ, которые до этого не были переданы в пользование. Затем осуществляется регистрация участков, которые были проинвентаризованы в кадастре, а затем непосредственно передача земли в собственность приказом начальника областного управления Госгеокадастра.