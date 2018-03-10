Налог на недвижимость в 2018 году: сколько и за что придется платить

КАКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ?

— Квартира, комната в коммунальной квартире.

— Частный дом, дача.

— Гараж, сарай, летняя кухня (на эту недвижимость большинство местных советов установило нулевую ставку).

ЗА КАКУЮ ПЛОЩАДЬ НУЖНО ПЛАТИТЬ НАЛОГ?

Заплатить налог на недвижимость вы обязаны, если:

— площадь квартиры превышает 60 кв. метров.

— площадь дома превышает 120 кв. метров.

— суммарная площадь квартиры и дома более 180 кв. метров.

Если площадь вашей квартиры превышает 300 кв. метров или площадь дома более 500 кв. метров, то вам придется раскошелиться на 25 тыс. гривен в год.

ВАЖНО! Как сообщают эксперты DD, в том случае, если у недвижимости сразу несколько владельцев, то льготная площадь делится между каждым из них.

К примеру, если у квартиры площадью 100 кв. метров – два владельца, то налог на эту недвижимость не начисляется по причине того, что льготная (необлагаемая налогом) площадь на одного человека составляет 60 кв. метров, а на двух, соответственно, — 120 кв. метров. В этом случае в документах на собственность жилплощади должно быть четко указано, какая часть имущества принадлежит каждому из владельцев.

КАКИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

Ставку налога на недвижимость устанавливают местные органы власти, поэтому она отличается в разных городах и может изменяться каждый год.

В 2018 году по всей Украине ставки налога уменьшились с максимальных 3% до 1,5%. Это связано с повышением минимальной заработной платы.

Узнать ставку налога можно либо в органах местной власти, либо в налоговой службе.

КАК ПОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО НУЖНО БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ?

В 2018 году мы будем оплачивать налог на недвижимость за 2017 год. Для расчета налога будет учитываться минимальная зарплата в 2017 году. То есть, если ставка налога в вашем населенном пункте 0,5%, то налог за каждый «лишний» квадратный метр будет составлять 16 гривен. Это 0,5% от минимальной зарплаты в 2017 году (3200 гривен). Если ставка 1% – 32 гривни за кв. метр, 1,5% – 48 гривен.

В 2019 году придется заплатить за каждый «лишний» квадрат больше из-за того, что минимальная зарплата в Украине выросла до 3723 гривен. Таким образом, если ставка налога в вашем населенном пункте 0,5%, то налог за каждый «лишний» квадратный метр будет составлять 18,6 гривни. Это 0,5% от минимальной зарплаты (3723 гривни). Если ставка 1% – налог составит 37,23 гривни за кв. метр, а при ставке в 1,5% – 55,85 гривни.

КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

От налога освобождаются:

— многодетные и приемные семьи, в которых 5 или более детей;

— те, кто содержит детские дома семейного типа;

— дети-сироты и дети с ограниченными возможностями, которые воспитываются только одним из родителей (не больше одного жилого помещения на одного ребенка);

— участники антитеррористической операции на востоке Украины;

— граждане, проживающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;

— граждане, проживающие в зданиях, которые находятся в аварийном состоянии (если это официально признано решением местного совета);

— владельцы промышленных помещений (цехов, складов);

— владельцы религиозных организаций;

— налогом не облагаются здания детских садиков и общеобразовательных учебных заведений вне зависимости от формы собственности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СДАЕТЕ КВАРТИРУ В АРЕНДУ?

Если вы в квартире не проживаете, а сдаете ее в аренду, то заплатить налог придется не только за превышающие норму квадратные метры, а за всю площадь.

КОМУ И КОГДА ПРИДУТ ПЛАТЕЖКИ?

Исчисление суммы налога осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости.

После этого налоговый орган высылает физическому лицу налоговые уведомления-решения об уплате налога и платежные реквизиты по местонахождению каждого из объектов недвижимости. Уведомления-решения высылаются (или вручаются) плательщику налога контролирующим органом по месту его налогового адреса (месту регистрации) до 1 июля года, который наступает за базовым налоговым годом.

КОМУ И КОГДА НУЖНО ПЛАТИТЬ?

В 2018 году мы должны оплатить налог за 2017 год.

Оплачивать налог придется, даже если платежка где-то «затерялась» – срок ее действия составляет 3 года.

Налог за отчетный год должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

КАКИЕ ШТРАФЫ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ НАЛОГА?

За несвоевременную уплату налога предусмотрены такие штрафы:

— 10% от непогашенной суммы налогового долга – при задержке до 30 календарных дней;

— 20% от непогашенной суммы налогового долга – при задержке более 30 календарных дней.

Если налог будет уплачен несвоевременно, то после истечения предельных сроков для его уплаты на сумму налогового долга будет начисляться пеня (из расчета 120% годовых ставки НБУ, действующей на день возникновения налогового долга).

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?

Если вы не оплатите налог, то к части вашего имущества может быть применен налоговый залог (то есть фискальная служба может продать часть вашего имущества, чтобы погасить долг по налогам). И если вы злостный неплательщик, то ваше имущество могут продать по решению суда.

Если сумма долга более 800 тысяч гривен, то в этом случае вам может «светить» уголовная ответственность.