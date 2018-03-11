Названы регионы-лидеры по строительству жилья в Украине

По итогам 2017 года в Украине принято в эксплуатацию 10,2 млн кв. метров общей площади жилья, что на 9% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

По данным статистики, в городах Украины было принято в эксплуатацию 7,3 млн кв. метров жилья (71,3%), в сельской местности – 2,9 млн кв. метров (28,7%). 9,8 млн метров было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 331,6 тыс. кв. метров составила площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции.

Всего в течение 2017 года, было введено в эксплуатацию 125,6 тыс. квартир. Средний размер одной квартиры составил 78,6 кв. м. Объем принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов - 453,2 тыс кв. м. Причем это на 30,9% больше показателей 2016 года.

Лидером в региональном разрезе в прошлом году стала Луганская область, где строительство жилья выросло втрое. В десятку лучших также вошли Полтавская область (рост 71,8%), Ивано-Франковская область (29,9%), Киев (29,9%), Закарпатье (24,9%), Одесская область (25,1%) Тернопольская область (25%), Днепропетровская область (24,4%), Ровенская область (21,5%) и Львовская область (11,6%).