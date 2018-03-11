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Названы регионы-лидеры по строительству жилья в Украине

Строительство жилья
08:28 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По данным Минрегионстроя, в 2017 году введено в эксплуатацию 125,6 тыс. квартир. , лидером строительства жилья стала Луганская область.

По итогам 2017 года в Украине принято в эксплуатацию 10,2 млн кв. метров общей площади жилья, что на 9% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

По данным статистики, в городах Украины было принято в эксплуатацию 7,3 млн кв. метров жилья (71,3%), в сельской местности – 2,9 млн кв. метров (28,7%). 9,8 млн метров было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 331,6 тыс. кв. метров составила площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции.

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Всего в течение 2017 года, было введено в эксплуатацию 125,6 тыс. квартир. Средний размер одной квартиры составил 78,6 кв. м. Объем принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов - 453,2 тыс кв. м. Причем это на 30,9% больше показателей 2016 года.

Лидером в региональном разрезе в прошлом году стала Луганская область, где строительство жилья выросло втрое. В десятку лучших также вошли Полтавская область (рост 71,8%), Ивано-Франковская область (29,9%), Киев (29,9%), Закарпатье (24,9%), Одесская область (25,1%) Тернопольская область (25%), Днепропетровская область (24,4%), Ровенская область (21,5%) и Львовская область (11,6%).

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Новости Бизнеса, Квартиры, Регионы Украины, Рост, Строительство жилья, Экплуатация.
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