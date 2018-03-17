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В Украине создадут Градостроительный кадастр

Многоэтажки
15:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минрегион совместно с международными партнерами планирует до 2021 года создать Градостроительный кадастр Украины.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с международными партнерами планирует до 2021 года создать Градостроительный кадастр Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Создание Градостроительного кадастра Украины должно завершиться до 2021 года. Кадастр будет создан за счет государственной поддержки, международных партнеров, экспертной среды и местного самоуправления", - отмечается в сообщении.

По словам Зубко, создание кадастра позволит проанализировать механизмы ведения учета недвижимости, земельных участков и реестра арендаторов.

"С созданием кадастра мы достигнем качества, публичности и оперативности принятия управленческих решений, улучшения инвестиционного климата, упрощения и ускорения разрешительных процедур в сфере строительства, прозрачности процессов пространственного планирования, проектирования и строительства. Но самое главное - это новые возможности для развития и экономического роста регионов", - сказал Зубко.

Он добавил, что новая система геоинформационных данных позволит ускорить процесс оформления земельных участков, который сегодня длится от 70 до 394 дней.

В пресс-службе также сообщили, что в Житомире, Виннице, Полтаве и Черновцах внедряется проект Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Интегрированные города Украины". Кроме улучшения условий жизни городского населения и устойчивого развития городов, проектом предусмотрено также создание градостроительных кадастров.

Градостроительный кадастр - это государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условиях. Также эта система должна хранить данные о строительных нормах, государственные стандарты и правила для дальнейшего планирования территорий и строительства. Сначала кадастры создается в регионах.

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Новости Бизнеса, Геннадий Зубко, Градостроительный кадастр, Кадастр, Министерство регионального развития, Минрегиона, Украина.
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