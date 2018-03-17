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Премьер пообещал избавиться от "советчины" в строительстве домов

Многоэтажки
17:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Правительство будет избавляться от "советчины" в сфере градостроительства.

Кабинет министров Украины будет работать над тем, чтобы отменить устаревшие строительные нормы и избавиться от "советчины" в сфере градостроительства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

В Украине создадут Градостроительный кадастр
В Украине создадут Градостроительный кадастр Читать полностью

"Обещаю не затягивать - будем быстро избавляться от "советчины" в градостроительстве", - написал Гройсман, добавив, что месяц назад он встретился с представителями креативного бизнеса, учредителями стартапов и архитекторами, которые подготовили простые и конкретные предложения, как создавать современную инфраструктуру.

"Эти предложения отменяют устаревшие и иногда неадекватные нормы, предлагают удобные для людей изменения. Мне нравится", - добавил глава правительства.

Как сообщалось, сегодня вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил о том, что Минрегион совместно с международными партнерами планирует до 2021 года создать Градостроительный кадастр Украины.

По его словам, создание кадастра позволит проанализировать механизмы ведения учета недвижимости, земельных участков и реестра арендаторов, также будет способствовать прозрачности процессов пространственного планирования, проектирования и строительства.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, "Советчина", Владимир Гройсман, Градостроительство, Кабмин, Украина.
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