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Рада ввела бессрочную легализацию построенных самостроев
13:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Правительство ввело бессрочную легализацию (ввод в эксплуатацию) объектов незначительного класса последствий (СС1), построенных без разрешения.

Депутаты Верховной Рады приняли решение ввести бессрочную легализацию (ввод в эксплуатацию) объектов незначительного класса последствий (СС1), построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Соответствующий законопроект №3696 "О внесении изменений в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно продления срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ" на заседании парламента в четверг поддержали 276 депутатов.

Как следует из сравнительной записки к документу, ко второму чтению сроки принятия в эксплуатацию частных домов, построенных без разрешений, предлагалось продлить до 31 декабря 2018 года, однако все правки относительно сроков были отклонены. Таким образом, легализация самомстроев класса CC1 является бессрочной.

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Как указывается в документе, орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления.

"В 2015 году владельцы частных и дачных домов, построенных без разрешения, имели возможность завершить все необходимые процедуры в течение года. Однако многие так и не успели это сделать. Надеюсь, что граждане отнесутся к этому ответственно и получат право собственности на такую недвижимость", - написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Действие закона распространяется на индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м (построены в период с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года); здания и сооружения сельскохозяйственного назначения (построены до 12 марта 2011 года).

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Новости Бизнеса, Ввод в эксплуатацию, Объекты, Отсутствие разрешения, Строительные работы.
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