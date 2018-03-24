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Минобороны завершит обустройство объектов на Широком лане уже осенью

Минобороны
08:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Минобороны планируют завершить строительство инфраструктурных объектов на "Широком лане" к осени 2018.

Во время встречи с корпусом народных депутатов Украины Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что министерство прилагает максимум усилий для создания нормальных условий для проведения учений на военных полигонах.

"На Широком лане уже построено 11 казарм улучшенного типа (в том числе 1 - для военнослужащих-женщин). Все это построено за прошлый год. В настоящее время в них выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, сетей вентиляции и кондиционирования воздуха, а также внутренние отделочные работы для дальнейшего обустройства помещений мебелью и необходимым оборудованием", – цитирует заявление министра пресс-служба МО Украины в пятницу.

В информации уточняется, что на данный момент ведется строительство на Широком лане целого комплекса, в который входят: общежития улучшенного типа, рассчитанные на 4 – 6 тыс. человек, столовой, культурного центра, банно-прачечный комплекс, медицинский и спортивный центры, строятся дороги, инфраструктура, очистные системы, трансформаторные станции, система водоснабжения и водоотведения.

"Мы планируем завершить работы осенью этого года для создания нормальных условий для проведения учений", – отметил С.Полтарак.

Подчеркивается, что по итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц.

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Новости Бизнеса, Инфраструктура, Инфраструктура Минобороны, Минобороны, Степан Полторак, Украина.
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