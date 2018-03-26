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В Украине растет строительство коммерческой недвижимости

Строительство
10:07 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По данным Госстата, в январе-феврале 2018 года рост строительства коммерческой недвижимости составил 14,2%.

Индекс строительной продукции в Украине по итогам января-февраля текущего года составил 100,7%, при этом рост в сегменте нежилого строительства - коммерческой недвижимости составил 14,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Важно, что положительная динамика сохраняется на фоне рекордных показателей прошлого года, когда среднемесячный индикатор роста строительства превышал 20%. Обращаем внимание, что коммерческая недвижимость - это преимущественно недвижимость для предприятий и предпринимателей.

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Данные Госкомстата подтверждают общий тренд роста промышленного производства, которое по итогам года - февраль к февралю - увеличилось на 2%.

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Новости Бизнеса, Госстат, Коммерческая недвижимость, Рост, Строительство.
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