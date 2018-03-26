В Украине растет строительство коммерческой недвижимости

Индекс строительной продукции в Украине по итогам января-февраля текущего года составил 100,7%, при этом рост в сегменте нежилого строительства - коммерческой недвижимости составил 14,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Важно, что положительная динамика сохраняется на фоне рекордных показателей прошлого года, когда среднемесячный индикатор роста строительства превышал 20%. Обращаем внимание, что коммерческая недвижимость - это преимущественно недвижимость для предприятий и предпринимателей.

Данные Госкомстата подтверждают общий тренд роста промышленного производства, которое по итогам года - февраль к февралю - увеличилось на 2%.