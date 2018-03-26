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В Украине готовят ограничения на высотность застроки

Многоэтажное здание
12:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит внедрение ограничений высотности застройки.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины начало закладывать в государственные строительные нормы понятие так называемых "голубых линий", которые ограничивают высотность застройки территории в населенных пунктах.

Об этом во время встречи с предпринимателями сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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"Мы готовим внедрение "голубых линий" - сказал он.

По словам министра, сегодня в европейских странах существуют три ограничительные линии для строительства новых зданий: красные (существующие и планируемые границы территорий общего пользования, коммуникации, дороги и так далее - ред.), голубые и зеленые (определяют зеленые зоны, скверы, парки и зоны отдыха, которые никогда не могут быть застроены – ред.), причем первые в Украине действуют, а к внедрению последних страна пока не готова.

"Я думаю, что это будет абсолютно актуально (внедрение ограничения высотности – ред.), поскольку у нас постоянно ведутся разговоры по поводу высотности того или иного дома, той или иной историко-заповедной зоны, которая застраивается. И это было бы также прозрачно для инвестора, который бы четко понимал, что можно, а что нельзя делать", - сказал Зубко.

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Новости Бизнеса, "Голубые линии", Геннадий Зубко, Застройка, Министерство регионального развития, Минрегионразвитие, Строительство, Украина.
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