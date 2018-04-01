Минрегион намерен обязать застройщиков оборудовать дома убежищами

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внести изменения в государственные строительные нормативы, чтобы обязать застройщиков при строительстве жилых домов создавать сооружения гражданской защиты. Об этом в ходе заседания штаба ГСЧС сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Мы будем менять государственные строительные нормативы, потому что при жилой застройке не соблюдаются нормы о создании инфраструктуры гражданской защиты", - сказал Зубко.

"Таким образом мы сможем немного увеличить возможности по безопасности людей при возникновении чрезвычайных ситуаций", - добавил Зубко.

Как сообщалось, по данным Зубко, в Украине только 10% сооружений, которые должны обеспечивать гражданскую защиту населения, например, бомбоубежищ, готовы к эксплуатации.