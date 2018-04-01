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Минрегион намерен обязать застройщиков оборудовать дома убежищами

Строительство жилого дома
12:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития намерено внести изменения в государственные строительные нормативы для создания сооружений гражданской защиты.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внести изменения в государственные строительные нормативы, чтобы обязать застройщиков при строительстве жилых домов создавать сооружения гражданской защиты. Об этом в ходе заседания штаба ГСЧС сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Мы будем менять государственные строительные нормативы, потому что при жилой застройке не соблюдаются нормы о создании инфраструктуры гражданской защиты", - сказал Зубко.

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"Таким образом мы сможем немного увеличить возможности по безопасности людей при возникновении чрезвычайных ситуаций", - добавил Зубко.

Как сообщалось, по данным Зубко, в Украине только 10% сооружений, которые должны обеспечивать гражданскую защиту населения, например, бомбоубежищ, готовы к эксплуатации.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Бункеры, Государственные строительные нормативы, Изменение, Минрегион, Сооружения гражданской защиты.
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