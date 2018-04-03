Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада отклонила президентский закон об отмене деклараций для активистов Рада отклонила закон об отмене деклараций для активистов
Новости: Пенсионная реформа позволяет не повышать пенсионный возраст Пенсионная реформа позволяет не повышать пенсионный возраст
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине
X

Минрегион запретит автомобильные парковки во дворах

Минрегион запретит строить парковки внутри жилых кварталов
13:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ubr.ua

Новости Бизнеса: По мнению чиновников, дворы перенасыщены хаотичными парковками, которые несут угрозу для безопасности жизни людей.

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

"В новых ГСН по планированию и застройке территорий мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов - создание детских игровых площадок, удобных зон отдыха, озеленение внутри кварталов", - сообщил замминистра региональной политики, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, документ рекомендует размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в удаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

"Это могут быть наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи, а в случае исторических и центральных районов городов - исключительно подземные гаражи", - пояснил Л.Парцхаладзе, добавив, что гостевые парковки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающего квартал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Жилые кварталы, Кабмин, Минрегион, Парковка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

Кабмин урегулировал отчетность нотариусов о купли-продажи недвижимости В Украине готовят ограничения на высотность застроки В Украине растет строительство коммерческой недвижимости

Последние новости

"Оригинальные" объявления, мимо которых без смеха не пройти "Хаббл" обнаружил самую далекую звезду от Земли Германия готовит экстрадицию Пучдемона в Испанию
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
03 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
04 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
05 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
Новости сегодня
14:16 У Ярмоленко будет новый тренер
14:06 В США на взлетной полосе столкнулись самолеты (Видео)
14:00 Какой была Антарктида в начале XX века (Фото)
13:59 Медики назвали продукты, которые могут вызвать сонливость
13:59 "Американская история ужасов": что покажут в 8 сезоне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Во Франции началась общенациональная забастовка Во Франции началась общенациональная забастовка
Новости: В Украине резко потеплеет В Украине резко потеплеет
Новости: Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась Паводок в Украине: ситуация в затопленных районах
Новости: Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Научные парадоксы, которые не укладываются в голове
Добавить комментарий
0