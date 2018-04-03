Гройсман считает, что земля должна принадлежать фермерам

Собственником земли в Украине должен стать фермерский класс, а не большие латифундистские холдинги и иностранные компании.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с народными депутатами.

"Как подчеркнул глава правительства, собственником земли в Украине может быть только фермер, который работает на земле, а не большие латифундисткие холдинги либо иностранные предприятия", - говорится в сообщении.

При этом Гройсман отметил, что собственность на землю станет эффективным ресурсом развития для фермерства, наряду с государственными программами поддержки животноводства, кредитования, стимулирования создания кооперативов и обеспечения техникой.

"Мы хотим, чтобы Украина была сильной. Мы должны создавать добавочную стоимость внутри страны. Мы по многим позициям, прежде всего в агросфере, сегодня номер один в мире. Можем сделать Украину богаче и над этим работаем", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2019 года и направил его на подпись президенту.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планировала до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. Рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.