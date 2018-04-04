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В Украине ограничат плотность населения при городской застройке

Застройка
17:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины планирует ограничить плотность населения при застройке.

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в рамках разработки новых государственных строительных норм (ДБН) планирует ограничить плотность населения в городской застройке на 1 га до 450 чел.

"Требования по количеству людей на 1 га и по этажности (ГСН по "голубой линии", недавно принятый Минрегионом – ред) могут вызвать недовольство среди инвесторов, поскольку их вопрос - дополнительные квадратные метры и прибыль. Но комфорт должен быть в первую очередь", - сказал глава министерства Геннадий Зубко на пресс-конференции в среду.

По его словам, существующие государственные строительные нормы устанавливают плотность населения до 450 чел./га, однако позволяют практически бесконечно повышать плотность населения при обоснованности такой необходимости. Министерство же предлагает установить максимальное превышение нормы на 20%.

Министр также сообщил, что ограничение по этажности будет зависеть от количества населения в населенном пункте: если населенный пункт - до 50 тыс. чел., то высотность зданий не должна превышать три этажа; если население составляет 100 тыс. чел. – девять этажей и т.д.

Кроме того, Минрегион планирует ввести понятие "зеленые линии", обозначающие в генеральных планах городов зеленые насаждения, которые не могут быть застроены, а также изменить условия паркования на улицах. Так, предлагается отвести под парковки отдельные полосы вдоль дорог и запретить парковаться на тротуарах.

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Новости Бизнеса, "Голубые линии", "Зеленые линии", Геннадий Зубко, Застройка, Минрегион, Строительные нормы, Украина.
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