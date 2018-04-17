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Германия профинансирует строительство недвижимости для переселенцев

Жилье
17:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Германия выделит Украине EUR9 млн на жилье для переселенцев в пяти регионах, включая подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Германия предоставит Украине грант в размере EUR9 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц, сообщила пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций.

"Средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей", - уточняет пресс-служба.

Согласно сообщению, соответствующий финансовый и проектный договор подпишут 19 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева, исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов и руководитель инфраструктурного подразделения государственного немецкого банка KfW Мерион Книш.

После подписания документа участники церемонии расскажут о планах по реализации программы помощи правительства Германии Украине.

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Новости Бизнеса, Германия, Грант от Германии, Жилье, Жилье для переселенцев, Украина.
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