Германия профинансирует строительство недвижимости для переселенцев

Германия предоставит Украине грант в размере EUR9 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц, сообщила пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций.

"Средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей", - уточняет пресс-служба.

Согласно сообщению, соответствующий финансовый и проектный договор подпишут 19 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева, исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов и руководитель инфраструктурного подразделения государственного немецкого банка KfW Мерион Книш.

После подписания документа участники церемонии расскажут о планах по реализации программы помощи правительства Германии Украине.