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Минрегион обновит нормы застройки городов многоэтажками

Застройка
07:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития ограничит плотность застройки городов многоэтажками.

Министерство регионального развития обновит проект государственных норм строительства, в котором будет установлена максимально допустимая плотность застройки, сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Очень высокие многоэтажки, которые примыкают друг к другу, отсутствие зеленых зон, катастрофическая нехватка заведений социнфрастуктуры, организованных парковок – это все последствия несовершенного градостроительного законодательства в Украине", – говорится в сообщении.

По словам заместителя, многоэтажные дома создают огромную кучу проблем для жителей, ведь некуда отдать ребенка в детский сад, негде прогуляться с друзьями, негде поставить машину, негде выгулять собаку и многое другое.

"Сегодня в действующем градостроительном ДБН отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности, и поэтому они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%. Поэтому в обновленном проекте ДБН по планированию и застройке территорий мы вводим максимально допустимый % застройки участка, чтобы исключить ее сплошную застройку по всему периметру без благоустройства для жителей", – добавляет Л.Парцхаладзе.

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Новости Бизнеса, Erhfbyf, Министерство регионального развития, Нормы строительства, Плотность застройки, Украина.
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