Минрегион обновит нормы застройки городов многоэтажками

Министерство регионального развития обновит проект государственных норм строительства, в котором будет установлена максимально допустимая плотность застройки, сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Очень высокие многоэтажки, которые примыкают друг к другу, отсутствие зеленых зон, катастрофическая нехватка заведений социнфрастуктуры, организованных парковок – это все последствия несовершенного градостроительного законодательства в Украине", – говорится в сообщении.

По словам заместителя, многоэтажные дома создают огромную кучу проблем для жителей, ведь некуда отдать ребенка в детский сад, негде прогуляться с друзьями, негде поставить машину, негде выгулять собаку и многое другое.

"Сегодня в действующем градостроительном ДБН отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности, и поэтому они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%. Поэтому в обновленном проекте ДБН по планированию и застройке территорий мы вводим максимально допустимый % застройки участка, чтобы исключить ее сплошную застройку по всему периметру без благоустройства для жителей", – добавляет Л.Парцхаладзе.