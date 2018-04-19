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Порошенко одобрил легализацию самостроев

Порошенко подписал закон о легализации самостроев
08:13 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с нарушениями.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3696 на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

При этом, право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

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Новости Бизнеса, Петр Порошенко, Самострои, Строительство.
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