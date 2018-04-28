ФГИУ подготовил новые правила привлечения советников к процессу приватизации

Фонд государственного имущества Украины подготовил новые правила привлечения советника к процессу приватизации больших объектов.

Об этом в Facebook сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

"Фонд разработал изменения в предыдущее постановление КМУ, которое определяло порядок привлечения советника", - написал он.

Во-первых, по словам Трубарова, существенно расширен перечень основных задач советника: "В частности, это приведение бухотчетности к международным стандартам, анализ экономических, технических и финансовых показателей, поиск путей решения реструктуризации кредиторской задолженности, поиск потенциальных инвесторов, рекомендации по установлению основных цен и тарифов на продукцию и услуги".

"Второе: к советникам будут применяться те же ограничения, что и для покупателей - перечень из 13 пунктов, определенный законом", - сообщил руководитель ФГИУ.

По его словам, ограничения касаются компаний из оффшорных зон (согласно перечню, определенному КМУ) с непрозрачной структурой собственности, бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100 процентов, а также компаний из государства-агрессора, компаний, которые ранее были стороной продажи объекта приватизации в Украине и с которыми был разорван договор из-за нарушения.

Кроме того, прибавил Трубаров, советники не могут одновременно быть и покупателями объекта приватизации.