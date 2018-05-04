На Тернопольщине построят жилье для контрактников

На Тернопольщине для более чем 800 военнослужащих-контрактников построят 7 жилых комплексов.

Об этом 3 мая сообщил командующий войсками ОК «Запад" генерал-майор Александр Павлюк, информирует пресс-служба Минобороны.

"Все жилые постройки будут размещены вне пределов воинской части. Три общежития улучшенной планировки построят в Тернополе. Еще четыре — в райцентрах Теребовля и Чертков. Каждое здание рассчитано на 120 военнослужащих-контрактников", — отметил Павлюк.