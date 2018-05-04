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На Тернопольщине построят жилье для контрактников
Новости Бизнеса: В 2018 году Министерство обороны построит в Тернопольской области общежития для для более чем 800 военнослужащих.
На Тернопольщине для более чем 800 военнослужащих-контрактников построят 7 жилых комплексов.
Об этом 3 мая сообщил командующий войсками ОК «Запад" генерал-майор Александр Павлюк, информирует пресс-служба Минобороны.
"Все жилые постройки будут размещены вне пределов воинской части. Три общежития улучшенной планировки построят в Тернополе. Еще четыре — в райцентрах Теребовля и Чертков. Каждое здание рассчитано на 120 военнослужащих-контрактников", — отметил Павлюк.
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