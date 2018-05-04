Правительство Украины намерено ограничить высоту жилой застройки

Минрегион обновляет государственные строительные нормы. В частности, предлагает установить максимальную этажность жилой застройки в населенных пунктах в зависимости от их классификации и численности населения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня в действующих ГСН отсутствует ранжирование высоты в населенных пунктах, из-за чего все чаще наши города и села начинают терять свой естественный вид - сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет достаточной инженерной подготовки для этого, а города в свою очередь, превращаются в каменные джунгли. Чтобы гармонизировать пространство и сделать его более комфортным для людей как в городах, так и в селах, а также планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых ГСН вводятся ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и численности проживающего населения", - заявил он.

Отмечается, что в сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек разрешается только усадебная застройка, в селах более 1000 человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках городского типа - усадебная застройка и многоквартирные дома до 15 м (до 5 этажей включительно).

В городах с численностью населения до 50 тысяч разрешается размещать усадебную застройку и многоквартирные дома до 27 м (до 9 этажей включительно), в городах с населением 50-100 тысяч - усадебную застройку и многоквартирные дома до 48 м (до 16 этажей включительно).

Максимально допустимая высотность многоквартирной застройки в городах с численностью населения более 100 тысяч устанавливается документацией по пространственному планированию.

Данные параметры высоты определяются без учета шатровой кровли в случае ее устройства. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.

Обновленные ГСН "Планировка и застройка территорий" уже утверждены и вскоре будеут опубликованы.