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Сколько владельцев элитного жилья оформили субсидии на ЖКУ: данные Кабмина

Многоквартирный дом
09:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что около 53 тысяч владельцев элитной недвижимости получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом отопительном сезоне получили почти 53 тысячи владельцев домов, площадь которых более 200 квадратных метров, и квартир - более 120 квадратных метров. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

В частности, по его словам, субсидии получили 24,4 тыс. владельцев элитных домов и 28,5 тыс. семей - владельцев элитных квартир. При этом Рева отметил, что распределение субсидиантов - владельцев элитной недвижимости по регионам неравномерное.

Так, по информации министра, в Луганской области субсидии получили 55 семей, владеющих домом площадью более 200 метров, во Львовской области - 5 тысяч семей, в Донецкой области - 113 семей - владельцев квартир площадью более 120 квадратов, во Львовской - более 5 тысяч семей.

"Если мы говорим о соотношении уровня доходов населения и наличия недвижимости, то у нас наблюдается перекос. В тех регионах, где у нас наибольшая зарплата, элитная недвижимость в меньшей мере попадает под субсидию, а там, где доходов нет, у людей на руках большие элитные дома, в которых все плательщики налогов оплачивают жилищно-коммунальные услуги", - сказал министр.

Правительство кардинально изменило правила предоставления субсидий

Как сообщалось, в конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать. Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры.

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.

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Новости Бизнеса, Андрей Рева, Владельцы элитной недвижимости, Субсидии на ЖКУ.
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