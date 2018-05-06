Украинцев намерены штрафовать за отсутствие "прописки"

Офис реформы административных услуг на своей странице в Facebook представил проект закона, отменяющий обязательный штамп о регистрации в паспорте, но вводит штрафные санкции за ее отсутствие и ложные сведения о ней. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинцев не могут воспользоваться услугой регистрации через обременительные процедуры. Более 63% детей в Украине проживают без "прописки". Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн) регистрируют место жительства в нужной местности.

Офис реформ административных услуг, который работает над упрощением предоставления 15 самых популярных административных услуг, разработал проект закона, который предусматривает следующие изменения:

для регистрации места проживания (получение так называемой "прописки") достаточно подать онлайн или лично только 1 документ - декларацию (сейчас необходимы 4-5 документов и личное присутствие в органе или ЦПАУ)

регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас - 1 день по закону, от 15 минут до 10 дней на практике);

отменяется необходимость в справках, подтверждающих место жительства и состав семьи - все органы, имеющие право знать о месте проживания, получат информацию из Единой информационной системы (сейчас такие справки требуются при предоставлении 19 административных услуг);

отменяется внесения сведений в паспорт как обязательное условие регистрации, поставить отметку можно будет по желанию лица;

владельцы (другие распорядители) жилья, родители, органы опеки информируются о регистрации.

Отмечается, что проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Однако он предполагает введение штрафов в размере 1700 грн за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства.

Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.