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Минобороны анонсировали масштабное строительство хранилищ боеприпасов

Минобороны
21:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минобороны в Украине до конца 2018 года планируют построить 15 хранилищ боеприпасов.

Украине в текущем году планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов, работы начнутся в мае.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, вопрос строительства таких хранилищ рассматривался во вторник в рамках инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области главой оборонного ведомства Степаном Полтораком.

"Задача, которая стоит перед нами, - ответственная, непростая, но вполне выполнимая. (…) Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - отметил С.Полторак.

В Минобороны указали, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Министр также отметил, что на базе военных арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.

"Сегодня я еще раз убедился, что у нас есть все возможности создать на базе арсеналов Вооруженных сил Украины производственные мощности, специально предназначенные для производства боеприпасов путем их сборки", - сказал С.Полторак.

По его словам, такой механизм позволит сконцентрировать процессы от производства, ремонта и хранения боеприпасов в одном месте, что создаст безопасные условия для населения и значительно удешевит логистическую составляющую.

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Новости Бизнеса, Военный арсенал, Минобороны, Склады боеприпасов, Украина.
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