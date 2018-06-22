ГФС напоминает об обязательной оплате налога на недвижимость

Уплатить налог на недвижимость необходимо в течение 60 дней со дня получения уведомления-решения о начисленной сумме налога. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"До 1 июля текущего года гражданам будут высланы налоговые уведомления-решения с указанной к уплате суммой налога на недвижимость. Одновременно с уведомлением поступит и квитанция с платежными реквизитами для уплаты налога, которую необходимо оплатить в течение 60 дней со дня получения", - говорится в сообщении ГФС.

Со слов директора Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка, в этом году плательщики платят за недвижимость за отчетный 2017 год по ставкам и льготам, которые были определены в этот период. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости.

"Принятие решений относительно ставок и льгот при налогообложении недвижимости относится к полномочиям местных советов, поскольку этот налог поступает в местные бюджеты. Это было частью политики децентрализации - власть на местах сама решает, как им наполнять свой бюджет", - отметил Дроняк.

В то же время, по его словам, законодательно для плательщиков определены минимальные льготные площади облагаемого налогом имущества. Так, для квартир это - 60 кв. метров независимо от их количества, жилых домов - 120 кв. метров, различных типов недвижимости (дом и квартира) - 180 кв. метров. Кроме этого, местные советы могут устанавливать дополнительные льготы. Так, например, в Киеве от налогообложения освобождены жилье, которое принадлежит инвалидам, членам семей Героев Небесной Сотни, участникам АТО и членам семей погибших участников АТО, но не более одного объекта. Во Львове налог не уплачивают лица, которые защищали территориальную целостность Украины, участники АТО и их жены, также освобождены от уплаты налогов владельцы гаражей, стоянок, приусадебных построек и тому подобное.

По состоянию на 1 июня этого года в местные бюджеты поступило более 132 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, от физических лиц. В прошлом году на эту дату показатель был значительно меньше - около 30 млн гривень.