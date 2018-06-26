В Киеве утвердили план застроек Троещины жилыми комплексами

Депутаты Киевского городского совета утвердили детальный план территории (ДПТ) площадью 410 га в пределах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе города Киева.

Как передает корреспондент, ДПТ поддержало минимально необходимое для принятия решения количество депутатов - 61. Фракции "Самопомич" и "Свобода" не дали за это решение ни единого голоса.

Согласно утвержденному плану развития территории, разработанного на 20-летний период, площадь под жилой застройкой увеличится с нынешних 197,5 га до 226 га. При этом, если большая часть территории в настоящее время застроена, согласно документам Киевсовета, 10-22 и 16-25 этажными жилыми группами, то этажность перспективного жилья планируется выполнить "в пределах 27 этажей".

Согласно показателям ДПТ, плотность населения, которая сейчас составляет 227 человек на 1 га, на момент завершения реализации плана развития будет 275 человек на 1 га. В общей сложности численность населения за 20 лет в пределах территории увеличится с нынешних 93 тыс. человек до 112,7 тыс. человек.

Площадь участков под учреждениями и предприятиями обслуживания увеличится с 29,9 га до 30,7 га.

Но как уверяют в Киевсовете, кварталы новой застройки "будут полностью обеспечены" учебными заведениями. "Сейчас строится детское дошкольное учреждение на 280 мест. Также предполагается строительство общеобразовательной школы на 1080 мест", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы Киевсовета относительно утвержденного ДПТ.

Площадь зеленых насаждений увеличится за 20 лет, в соответствии с показателями ДПТ, на 2 га (с нынешней в 36,6 га до 38,9 га), но при этом в ближайший 5-летний период состоится её уменьшение на 7 га.

Территории под застройку другого назначения (деловой, производственной, складской, курортно-лечебной) уменьшатся в ходе реализации 20-летнего плана с 73,6 га до 41,7 га.

Киевсовет в свою очередь сообщает, что в ДПТ намечено строительство основных проезжих частей улицы Оноре де Бальзака по 3 полосы движения в каждом направлении. Предусмотрена реконструкция улицы Закревского с расширением проезжей части до 15 м. Предусмотрено продолжить улицы Милославская и Цветаевой. "В пределах ДПТ намечено строительство велосипедных дорожек вдоль магистральных улиц. Основные веломаршруты будут проложены по проспекту Маяковского и улице Оноре де Бальзака", - отмечается в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Также сообщают в Киевсовете, что предусмотрено строительство комплексов многоэтажных гаражей. Общая вместимость составит 8650 машино-мест. "Вдоль проездов к жилым домам и общественным объектам предусмотрены открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей", - отмечается в сообщении.

В Киевсовете также обращают внимание, что данное ДПТ узаконивает скандально известные "новостройки Войцеховского".

"Кроме того, соответствующий детальный план территории дает возможность пострадавшим инвесторам ЖК "Перлына Троещины" получить необходимые разрешительные документы на проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию своего жилья", - информируют в горсовете.