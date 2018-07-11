Новости недвижимости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Минобороны сможет утверждать стройпроекты с увеличенной стоимостью

Минобороны
16:43 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Кабмин дал Минобороны право утверждать стройпроекты за счет госсредств сметной стоимостью от 400 млн грн.

Кабинет министров Украины предоставил Министерству обороны право на утверждение проектов строительства объектов и сооружений обеспечения функционирования Вооруженных сил, которые сооружаются за счет государственных средств, общей сметной стоимостью 400 млн гривень и более.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Ожидается, что данное решение будет способствовать сокращению времени, которое необходимо на утверждение таких проектов, что впоследствии увеличит возможности Минобороны по расширению строительства инфраструктуры военных городков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Кабмин, Минобороны, Строительство, Стройпроекты, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

Госстат подсчитал, сколько украинцы задолжали за коммуналку Госстат: Жилфонд Украины в 2017 году увеличился на 0,7% Розенко посоветовал украинцам, что делать в случае неполучения субсидии

Последние новости

Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0