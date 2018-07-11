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Минобороны сможет утверждать стройпроекты с увеличенной стоимостью
16:43 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: Кабмин дал Минобороны право утверждать стройпроекты за счет госсредств сметной стоимостью от 400 млн грн.
Кабинет министров Украины предоставил Министерству обороны право на утверждение проектов строительства объектов и сооружений обеспечения функционирования Вооруженных сил, которые сооружаются за счет государственных средств, общей сметной стоимостью 400 млн гривень и более.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Ожидается, что данное решение будет способствовать сокращению времени, которое необходимо на утверждение таких проектов, что впоследствии увеличит возможности Минобороны по расширению строительства инфраструктуры военных городков.
Telegraf.com.ua