Минобороны сможет утверждать стройпроекты с увеличенной стоимостью

Кабинет министров Украины предоставил Министерству обороны право на утверждение проектов строительства объектов и сооружений обеспечения функционирования Вооруженных сил, которые сооружаются за счет государственных средств, общей сметной стоимостью 400 млн гривень и более.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Ожидается, что данное решение будет способствовать сокращению времени, которое необходимо на утверждение таких проектов, что впоследствии увеличит возможности Минобороны по расширению строительства инфраструктуры военных городков.