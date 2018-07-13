Установку газовых счетчиков средствами дистанционной передачи данных отсрочили

Предприятиям разрешили не обустраивать газовые счетчики средствами дистанционной передачи данных до 1 мая 2019 года, передает НКРЭКУ.

"Регулятор внес изменения в Кодекс газораспределительных систем и Типовый договор распределения природного газа и продлил срок обустройства коммерческих узлов учета газа средствами дистанционной передачи до 1 мая 2019 года", — сообщили в Комиссии.

Отмечается, что таким образом устраняются проблемные аспекты, которые были обнаружены при анализе результативности действия упомянутых нормативно-правовых актов, и это приводит акты в соответствие с нормами Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Регулятор внес изменения относительно:

запрета Оператору газораспределительных систем прекращать распределение природного газа в случае предоставления владельцем коммерческого узла учета Оператору ГРМ гарантийного письма об обязательстве в определенный им срок, но не позднее 1 мая 2019 года обустроить счетчик газа средствами дистанционной передачи;

приведения Кодекса газораспределительных систем в соответствие с требованиями Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" в части проведения технического обслуживания внутридомовых газовых сетей;

порядка установления, размера и режима использования охранной зоны объектов газораспределительных систем;

сроков проведения проверки счетчика перед вводом его в эксплуатацию;

порядка определения неучтенных объемов природного газа и изменения их режима начисления бытовому потребителю;

совершенствование порядка организации приборного учета в точке измерения;

порядок прекращения распределения природного газа;

согласование норм Кодекса газораспределительных систем с Правилами безопасности систем газоснабжения.

Напомним, "Укртрансгаз" подал в суд иск с требованием отменить постановление НКРЭКУ, которое вносит изменения в Кодекс ГТС и вводит суточное балансирование на рынке природного газа.