В Минрегионе рассказали об особенностях новых Государственных строительных норм

Использование градостроительной документации, утвержденной до 1 сентября 2018 года (вступление в силу новых Государственных строительных норм), допускается в части, не противоречащей нормам новых ГСН.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Разработанные и утвержденные до 1 сентября 2018 года проекты строительства корректировке в связи с принятием новых СНИП не подлежат. Исключением являются только случаи, когда другими новыми ГСН предполагается повышение требований безопасности, надежности, электро-, взрыво - и пожаробезопасности, энергоэффективности или доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Однако этот случай не касается объектов, строительство которых осуществляется в сроки, определенные проектной документацией", - сообщили в Минрегионе со ссылкой на Парцхаладзе.

В министерстве пояснили, что после вступления в действие новых СНИП по градостроительству с 1 сентября у многих возникли вопросы о необходимости корректировки уже существующей градостроительной и проектной документации.

"Поэтому мы предоставили официальное разъяснение, в котором четко прописали случаи, при которых проектировщики или архитекторы должны обновить документацию согласно новых норм или могут ее использовать в существующем виде. Напомню, что новые нормы являются обязательными к исполнению, и любые их нарушения являются недопустимыми. Ведь речь идет прежде всего о безопасности и комфорте людей, а это самое главное", - сказал Парцхаладзе.

Согласно разъяснениям Минрегиона, использование градостроительной документации, утвержденной до 1 сентября 2018 года, допускается в части, не противоречащей нормам новых СНИП "Планировка и застройка территорий". При этом предоставление градостроительных условий и ограничений и внесения изменений в них должно осуществляться с учетом уже новых ГСН.

"Те объекты, которые прошли экспертизу и были утверждены к 1 сентября, уже могут получить разрешение от ГАСИ и начать строительство согласно старым ГСН без корректировки согласно новым. Кроме этого, если строительство объекта было приостановлено на каком-то этапе, его достройка должна осуществляться по документации, утвержденной до 1 сентября. Однако если в проект вносятся какие-либо изменения, они должны соответствовать новым ГСН", - детализировал он.

Парцхаладзе подчеркнул, что, несмотря на попытки затормозить в судах процесс обновления государственных строительных норм, новые ГСН вступили в силу и действуют в соответствии с законодательством.

"На выполнение постановления Окружного админсуда Киева действие приказа Минрегиона, которым утверждены новые ГСН, было приостановлено. Однако это приостановление не имеет обратной силы во времени и не может аннулировать или каким-то образом отменить вступления в силу ГСН. Мы продолжаем отстаивать свою правоту во всех инстанциях. Иски, которые были в судах относительно вступления в действие новых ГСН, не что иное, как спланированная антикампания против внедрения действительно значимых и ожидаемых реформ для отрасли, связанных в первую очередь с тем, чтобы изменить жизнь людей к лучшему", - подчеркнул заместитель министра.

Так, в новых ГСН содержится более 50 принципиально качественных изменений для улучшения качества жизни людей, в частности введено:

ограничение высотности застройки в городах - новое понятие "голубые линии";

ограничения застройки в зеленых зонах - новое понятие "зеленые линии", которые определяют границы ландшафтных и рекреационных территорий, на которых запрещено строительство;

ограничение плотности застройки, которое запрещает ее повышение в несколько раз;

обязательное строительство детских садов и школ в жилой застройке, увеличение площадок для отдыха и спорта;

обязательное обеспечение безбарьерного доступа и другие важные изменения.

СНИП "Планировка и застройка территорий" были разработаны на замену предыдущих строительных норм, регулирующих градостроительство, которые действовали еще с 1992 года. За последний год работы над новыми нормами было проведено более 80 открытых круглых столов, где с участием экспертов отрасли, архитекторов, строителей, представителей местных органов власти, более 70 общественных организаций и активистов обсуждали ключевые вопросы будущего документа.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.