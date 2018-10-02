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В Киеве дорожают квартиры в новостройках

Ключ
21:09 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: За год жилье в новостройках столицы подорожало в среднем на 7%.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 7%. С января 2018 - на 3,8%. Об этом свидетельствует анализ первичного рынка жилой недвижимости, опубликованный специализированным порталом Столичная недвижимость, пишет УНН.

По оценкам экспертов средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре 2018 года составила 24896 грн/кв.м. (± 1,6%). По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 1,4%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,4%), Оболонском (на 0,5%), Подольском (на 2,3%) и Шевченковском районе(на 0,8%). В других районах рост составил от 0,2% в Днепровском, до 10,2 %% в Дарницком районе.

Как сообщалось ранее, эксперты и застройщики предупреждают, что стоимость жилья в новостройках будет расти. Как рассказала директор Департамента маркетинга и продаж компании "Киевгорстрой" Татьяна Маркова это связано с ростом стоимости строительных материалов, а также с повышением средней заработной платы в строительной отрасли.

Однако, несмотря на рост стоимости квадратного метра в "Киевгорстрое" констатируют высокий спрос на жилье.

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Новости Бизнеса, Киев, Киевгорстрой, Новостройки, Цены на жилье.
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