В Украине разрешили стеклить балконы

При проектировании многоэтажек с 1 октября разрешено остекление балконов, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов, которые позволили остекления балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Важное изменение, вступившее в силу с 1 октября этого года, - возможность остекления балконов при проектировании многоэтажек. Надеюсь, что с его внедрением мы избавимся от еще одной советской привычки - самовольно стеклить балконы. И это урегулирует ситуацию с эстетическим видом наших зданий", - сказал он.

Парцхаладзе пояснил, что ранее, согласно старым нормам, остекление балконов в многоэтажках при их проектировании происходило только на 1-3 этажах, из-за чего многие граждане делали это самостоятельно.

"Люди заселялись в новую квартиру и потом стеклили балконы своими силами, нередко портя внешний вид домов. Как следствие - имеем застекленные в разнобой балконы на фасадах, а еще хуже - ужасные пристройки, которые могут угрожать безопасности других жителей и прохожих ", - отметил он.

Согласно изменениям в ГСН, остекление разрешено делать на балконах и лоджиях с шириной не менее 1,2 м. «При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна должны устраиваться с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываться на сторону балкона. Такие требования необходимы, чтобы повысить безопасность людей в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - пояснил замминистра. Кроме этого, данными изменениями в ГСН отменено обязательное проектирование порога или лестницы при входе в жилые дома.

«Поэтому допускается устраивать отметку пола помещений на уровне отметки тротуара при условии устройства твердого покрытия с мерами водоотведения», - отметил Парцхаладзе. Также новыми изменениями допускается размещение встроенных в жилые дома предприятий общественного питания вместимостью не более 250 мест при наличии обособленной территории и входов извне.

Справка. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.