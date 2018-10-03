День Независимости Украины

Новости недвижимости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

В Украине разрешили стеклить балконы

При проектировании многоэтажек с 1 октября разрешено остекление балконов
13:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: В Украине разрешили стеклить балконы при строительстве и реконструкции многоэтажек.

При проектировании многоэтажек с 1 октября разрешено остекление балконов, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов, которые позволили остекления балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Важное изменение, вступившее в силу с 1 октября этого года, - возможность остекления балконов при проектировании многоэтажек. Надеюсь, что с его внедрением мы избавимся от еще одной советской привычки - самовольно стеклить балконы. И это урегулирует ситуацию с эстетическим видом наших зданий", - сказал он.

Парцхаладзе пояснил, что ранее, согласно старым нормам, остекление балконов в многоэтажках при их проектировании происходило только на 1-3 этажах, из-за чего многие граждане делали это самостоятельно.

"Люди заселялись в новую квартиру и потом стеклили балконы своими силами, нередко портя внешний вид домов. Как следствие - имеем застекленные в разнобой балконы на фасадах, а еще хуже - ужасные пристройки, которые могут угрожать безопасности других жителей и прохожих ", - отметил он.

Согласно изменениям в ГСН, остекление разрешено делать на балконах и лоджиях с шириной не менее 1,2 м. «При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна должны устраиваться с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываться на сторону балкона. Такие требования необходимы, чтобы повысить безопасность людей в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - пояснил замминистра. Кроме этого, данными изменениями в ГСН отменено обязательное проектирование порога или лестницы при входе в жилые дома.

«Поэтому допускается устраивать отметку пола помещений на уровне отметки тротуара при условии устройства твердого покрытия с мерами водоотведения», - отметил Парцхаладзе. Также новыми изменениями допускается размещение встроенных в жилые дома предприятий общественного питания вместимостью не более 250 мест при наличии обособленной территории и входов извне.

Справка. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Балконы, ЖКХ, Лев Парцхаладзе, Многоэтожки, Строительство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

Зима не за горами: Зубко сообщил, когда обсудят запуск тепла в дома Застройщиков проверят на предмет уплаты налогов Стадионы и бассейны появятся в регионах: Госфонд утвердил 117 проектов

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь