В Украине ввели "зеленые" ограничения, чтобы защитить парки от застроек

Новые государственные строительные нормы ("ГСН Б.2.2-12:2018 "Планирование и застройка территорий"), которые с 1 сентября вступили в силу, устанавливают ограничения застройки в - "зеленые линии", которые будут способствовать сохранению парков и лесов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"1 сентября вступили в силу важные нормы относительно планирования и застройки территорий, в частности, что касается застройки зеленых территорий. В новом ГСН введено понятие "зеленые линии" - это защита зеленых зон путем ограничения размещения объектов на территориях парков, рекреационных зон, лесов. То есть органы местного самоуправления должны утвердить и обязательно прописать такие "зеленые линии" вместе с другими линиями ограничения для своих населенных пунктов в генпланах и детальных планах территорий", - сказал он.

По словам Парцхаладзе, применение линий ограничения поможет сохранить наши населенные пункты от хаотической и негармоничной застройки без зеленых зон, сделать городское пространство безопасным и комфортным для людей.

ГСН "Планирование и застройка территорий" были разработаны на замену предыдущих строительных норм, которые регулируют градостроение, которые действовали еще с 1992 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к выполнению нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.