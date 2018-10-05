Зубко рассказал, как энергосбережение может снизить счета за тепло

Если Украина хочет тратить меньше средств на субсидии, то должна пройти путь по внедрению энергоэффективных решений в различных сферах жизни. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Если Украина хочет тратить меньше средств на субсидии, то энергоэффективность - это тот путь, который мы должны пройти", - сказал Зубко.

Он привел пример ОСМД в Киеве, которое благодаря мероприятиям по энергосбережению снизило счета за теплоснабжение с 32 грн за квадратный метр до 8 грн за квадратный метр во время отопительного сезона.

"Только две семьи из этого дома получают субсидии. Потребление снижено в 4 раза", - добавил Зубко.

Как сообщалось, закон об энергоэффективности, который решит проблему с термомодернизацией бизнеса, транспорта, бюджетной сферы, должен быть принят в 2019 году. Правительство утвердило план мероприятий по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере теплоснабжения. Цель - повышение качества предоставления услуг, создание условий для привлечения инвестиций в отрасль, улучшение экономического состояния и развитие предприятий тепловой энергетики.