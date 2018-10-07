Рева рассказал о недостатках при назначении субсидии

Около 923 тыс. домохозяйств в Украине задекларировали "нулевые" доходы при оформлении субсидии, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы видим недостатки, заложенные в эту систему (начисления субсидий – прим. ред). Напоминаю: около 923 тыс. домохозяйств в Украине показали "нулевые" доходы. То есть, если верить этим людям, то они ни одной копейки вообще на жизнь не имеют", – сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

В то же время А.Рева подчеркнул, что 2,5 млн домохозяйств в летний период не обратились за переоформлением субсидий.

По словам министра социальной политики, в 2016 году в государственный бюджет возвратилось 15 млрд грн неиспользованных средств субсидии. В 2017 эта сумма составила 8 млрд грн, а по итогам первого полугодия текущего года достигла 5 млрд грн.

Как сообщалось, в 2016 году Кабинет министров утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных средств субсидий для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению) и услуг газо-, электроснабжения для индивидуального отопления после пересмотра нормативов. При этом часть средств сохранялась на счетах домохозяйств.