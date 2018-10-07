Рева рассказал о недостатках при назначении субсидии
Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что около 923 тысяч домохозяйств в Украине показали "нулевые доходы", а 2,5 млн не переоформили субсидии.
Около 923 тыс. домохозяйств в Украине задекларировали "нулевые" доходы при оформлении субсидии, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"Мы видим недостатки, заложенные в эту систему (начисления субсидий – прим. ред). Напоминаю: около 923 тыс. домохозяйств в Украине показали "нулевые" доходы. То есть, если верить этим людям, то они ни одной копейки вообще на жизнь не имеют", – сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.
В то же время А.Рева подчеркнул, что 2,5 млн домохозяйств в летний период не обратились за переоформлением субсидий.
По словам министра социальной политики, в 2016 году в государственный бюджет возвратилось 15 млрд грн неиспользованных средств субсидии. В 2017 эта сумма составила 8 млрд грн, а по итогам первого полугодия текущего года достигла 5 млрд грн.
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Как сообщалось, в 2016 году Кабинет министров утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных средств субсидий для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению) и услуг газо-, электроснабжения для индивидуального отопления после пересмотра нормативов. При этом часть средств сохранялась на счетах домохозяйств.