День Независимости Украины

Новости недвижимости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты
Что изменится для учителей в 2019 году
Новости: Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: 7 октября - День учителя 2018 в Украине
7 октября - День учителя 2018 в Украине

Рева рассказал о недостатках при назначении субсидии

Оплата ЖКУ
11:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что около 923 тысяч домохозяйств в Украине показали "нулевые доходы", а 2,5 млн не переоформили субсидии.

Около 923 тыс. домохозяйств в Украине задекларировали "нулевые" доходы при оформлении субсидии, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы видим недостатки, заложенные в эту систему (начисления субсидий – прим. ред). Напоминаю: около 923 тыс. домохозяйств в Украине показали "нулевые" доходы. То есть, если верить этим людям, то они ни одной копейки вообще на жизнь не имеют", – сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

В то же время А.Рева подчеркнул, что 2,5 млн домохозяйств в летний период не обратились за переоформлением субсидий.

По словам министра социальной политики, в 2016 году в государственный бюджет возвратилось 15 млрд грн неиспользованных средств субсидии. В 2017 эта сумма составила 8 млрд грн, а по итогам первого полугодия текущего года достигла 5 млрд грн.

Отопительный сезон: на сколько готовы украинские города

Как сообщалось, в 2016 году Кабинет министров утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных средств субсидий для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению) и услуг газо-, электроснабжения для индивидуального отопления после пересмотра нормативов. При этом часть средств сохранялась на счетах домохозяйств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Андрей Рева, Минсоцполитики, Нулевые доходы, Переоформление субсидий, Украинские домохозяйства.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

В Украине с 1 октября разрешено строительство многоэтажки без мусоропроводов Кличко сообщил, когда появится горячая вода у киевлян В ГФС рассказали, как намерены проводить проверки строительного рынка

Последние новости

Вблизи Гаити произошло землетрясение, погибли более 10 человек Ирэна Карпа снова надела свадебное платье У Нурмагомедова могут отобрать пояс UFC
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
04 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
05 Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Новости сегодня
12:13 Прикольные поздравления с Днем учителя: смс, открытки, стихи
12:12 В КГГА сообщили, когда будет начало отопительного сезона в столице
12:06 "Женский Квартал" 1 выпуск: премьера нового шоу студии "Квартал 95" (Видео)
12:02 В США заметили двойника Трампа с пивным животом и в клетчатой рубашке (Видео)
11:57 Незасчитанный нокаут в бою Рейес - Сен-Прю (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: Главные новости 6 октября: Умерла Кабалье, выборы в Латвии, бой Нурмагомедов-Макгрегор
Итоги дня 6 октября
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь