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Более 9,5 млн украинцев бесплатно приватизировали землю

Всемирный банк
18:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Правом на бесплатную приватизацию земли за год воспользовалось 9,5 млн украинцев.

Правом на бесплатную приватизацию земельных участков по состоянию на январь 2018 года воспользовалось 9,5 млн граждан, говорится в статистическом ежегоднике Всемирного банка (ВБ) "Мониторинг земельных отношений в Украине: 2016-2017".

По данным ВБ, площадь бесплатно приватизированных земель составила 3,5 млн га (без учета Винницкой и Киевской областей, по которым отсутствуют данные, а также временно оккупированных территорий и земель, предоставленных в частную собственность во время паевания коллективных с/х предприятий).

Согласно информации мониторинга, наибольшее количество земель приватизировано в Волынской (327,5 тыс. га), Ивано-Франковской (260,7 тыс. га) и Хмельницкой (257,5 тыс. га) областях, самое меньшее - в Николаевской (1,4 тыс. га) и Сумской (0,2 тыс. га) областях.

Наибольшую площадь земельных участков приватизировано для ведения личного сельского хозяйства – 63,3%, на втором месте – земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений – 33,7%.

По данным ВБ, в 2017 году было 79 случаев изъятия земельных участков для общественных нужд в Киевской, Черниговской, Ровенской, Харьковской, Житомирской и Днепропетровской областях. Средняя площадь изъятого участка составляла 0,95 га, а средняя сумма компенсации – 56 тыс. грн / га.

Согласно мониторингу, в 2017 году с государственной и коммунальной собственности выкуплено 812 га земли, расположенной под недвижимостью (2,5 тыс. случаев выкупа). Средняя стоимость 1 га таких земель составила 715,2 тыс. грн.

В документе также отмечается, что количество судебных разбирательств по делам по эмфитевзису в 2017 году выросло в 4 раза.

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Новости Бизнеса, Всемирный банк, Земля, Приватизация, Украина.
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