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Небольшие города Украины могут остаться без воды

Небольшие города Украины могут остаться без воды
12:08 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

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Правительство не стало закладывать в бюджет на следующий год деньги на финансирование программы "Питьевая вода Украины", которую принимали в 2011 году для поддержки отрасли водоснабжения в маленьких городах Украины. Об этом говорится в сообщении Ассоциации Укрводоканалэкология в Facebook.

"По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потерь воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг", - говорится в сообщении.

Предприятиям отрасли до сих пор не возместили разницу в тарифов в 2,5 миллиардов гривен. Также выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги. По подсчетам экспертов, для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины необходимо около $40 млрд, утверждает Укрводоканалэкология.

Напомним, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут увеличиться с 1 декабря на 16%. С 1 ноября 2018 года вступили в силу новые тарифы на газ. На внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

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Украина, Водоснабжение, Угроза, Отсутствие, Небольшие города.
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