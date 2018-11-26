В Минрегионе отчитались о росте строительства в этом году

Новости Бизнеса: В Министерстве регионального развития сообщили, что за период январь-октябрь 2018 года строительные работы в Украине выросли на 6,4%.

По итогам января-октября 2018 года строительные предприятия Украины выполнили работ на 100,5 млрд гривень. Об этом сообщил Правительственный портал со ссылкой на Министерство жилищного хозяйства.

"На 6,4% выросли объемы строительства в Украине за 10 месяцев этого года. Это учитывая строительные, монтажные и другие работы при реконструкции, реставрации, капремонте и новом строительстве. Отрасль продолжает развиваться, и надеюсь, что по итогам года такая положительная тенденция будет сохранена", - сказал Парцхаладзе.

Он добавил, что по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 112,1%, зданий - 101% (жилых - 100,8%, нежилых - 101,3%). Отмечается, что в денежном выражении объем строительных работ в январе-октябре 2018 года составил 100,5 млрд гривень.

В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали г. Киев (22,7 млрд грн), Одесская (11,8 млрд грн) и Днепропетровская (10 млрд грн) области. Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,3% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 16,8% и 8,9% соответственно.