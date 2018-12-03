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В Украине ввели новые строительные нормы: что изменится

В Украине ввели новые строительные нормы: что изменится
19:36 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине начали действовать новые требования к теплоизоляции фасадов.

С 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) относительно фасадной теплоизоляции. Новые строительные нормы предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.

В Минрегионстрое отмечают, что соблюдение этих норм позволит украинцам ежегодно экономить до 15% тепла.

По подсчетам специалистов, согласно которым, при условии термомодернизации 3% зданий ежегодно для Украины в целом экономия может составить примерно 3 миллиарда гривен. Это также позволит на 15-20% повысить срок эксплуатации зданий.

На сегодня приблизительный срок эксплуатации зданий составляет 100 лет, и проведение таких теплоизоляционных мероприятий продлит им жизнь еще до 20 лет,– сообщает пресс-служба Кабмина.

Нормы распространяются на проектирование конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией жилых, общественных и промышленных зданий, а также сооружений во время нового строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)? Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.

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Строительство, ЖКХ, Кабмин, Минрегионстрой, ГСН.
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