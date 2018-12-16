В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию

Новости Бизнеса: В правительстве сообщили, что украинцы смогут заплатить за использованный газ, воду и электричество из сэкономленной субсидии.

За использованный газ, воду или электричество можно рассчитаться субсидией, которую сэкономили в прошлом месяце. Такие разъяснения дал правительственный портал Teplo.gov.ua.

"К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия в размере 550 гривен. Обязательный платеж домохозяйства 820 гривен. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачена его фактическая стоимость - 92,26 гривен. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, не нужно никому ничего сообщать - эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).

"Или же в ноябре обязательный платеж составляет тысячу гривен по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в декабре-январе", - заявляют чиновники.

Если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но реально ее использовали только на 120 гривен, заплатить нужно будет только 120 гривен.

"Сумма субсидии, которая предоставляется гражданам для оплаты комуслуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов", - сообщает пресс-служба.

Поставщики обязаны проводить расчеты с учетом сэкономленной субсидии. Если предприятие поступает иначе, значит нарушает закон.

Напомним, сумма долга, указанная в платежах за газ для бытовых потребителей без счетчика, а также возникшая в результате отмены Верховным судом сниженных норм потребления газа, приведена в счетах информативно и не подлежит уплате, сообщила пресс-служба "Региональной газовой компании" (РГК). В группе компаний также отметили, что операторы газораспределительных сетей обратились к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности – суммы, которая представляет собой разницу между отмененными нормами потребления газа и вступившими вместо них, предыдущими нормами.