Минрегион обновило список строительных работ, не требующих разрешения

Новости Бизнеса: Правительство утвердило обновленный перечень строительных работ, не требующих документов.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Как сообщила пресс-служба министрерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, соответствующее решение было принято 18 декабря.

"В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют ввода в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность устраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей. В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - написали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящихся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

«То есть, эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, по классу последствий относящихся к СС2 и СС3», - отпетили в пресс-службе.

Как сообщалось, в 2017 году Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвердил Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и по завершении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.