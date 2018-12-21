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Рева прокомментировал решение о снижении социальных норм для начисления субсидий

Рева прокомментировал решение о снижении социальных норм для начисления субсидий
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Украины Андрей Рева поддерживает позицию правительства о снижении социальных норм получателям субсидий.

Министр социальной политики Андрей Рева считает обоснованным снижение социальных норм, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

"В 2016 году было излишне начисленной субсидии в размере 16 млрд грн, в 2017 – 8 млрд грн, 2018 – 5 млрд грн. Это свидетельствует, что нормы потребления газа являются завышенными… Абсолютно правильная позиция правительства создать стимулы для экономного потребления – привести социальные нормативы потребления к фактическим", – сказал А.Рева в пятницу в ходе "часа вопросов" к правительству в парламенте.

Он привел пример, что, по данным "Кировоградгаза", потребители, не получающие субсидий, используют в месяц 2-3 куб. м газа для отопления на 1 кв. м, тогда как субсидианты – 4-5 куб. м.

Как сообщалось, в Меморандуме между МВФ и Украиной об экономической политике указывается, что наша страна берет на себя обязательство снизить на 11% социальные нормы, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги после завершения отопительного сезона-2018/2019.

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В частности, речь идет о сокращении нормы потребления газа с 4,5 куб. м на 1 кв. м площади до 4,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления.

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Правительство, Андрей Рева, Социальные нормативы, Получатели субсидии, Снижение социальных норм.
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