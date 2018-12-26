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Минрегион отменил разрешения на утепление жилых домов

Минрегион отменил разрешения на утепление жилых домов
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Согласно нормам, разрешается утепление многоквартирного жилья высотой до 100 м.

Для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов не нужно получать разрешительные документы.

Соответствующие изменения содержатся в обновленном перечне строительных работ, не требующих документов на их выполнение, утвержденном Кабинетом министров Украины.

”Раньше, чтобы провести утепление жилого дома, например стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение Госархстройинспекции. Это могло затягивать проведение таких работ на несколько месяцев. Поэтому, обновляя перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без разрешения и не требуют ввода в эксплуатацию, мы включили в него работы по теплоизоляции частных и многоквартирных жилых домов ”, - сказано в сообщении.

Это касается индивидуальных жилых домов, относящихся к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 м - объектов со средними (СС2) последствиями.

Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял постановление, которым утвердил обновленный перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

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Все по теме:

Кабмин, Минрегион, Теплоизоляция, Утепление жилых домов.
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